“Tenho até máquina de sexo”, diz MC Mirella sobre brinquedinhos eróticos

Reprodução/Instagram Mc Mirella

Após revelar intenção de participar do “BBB”, MC Mirella, de 23 anos , contou no último domingo (29) que tem alguns brinquedinhos eróticos em casa, incluindo uma máquina de sexo. “Compro tudo on-line, essa máquina tem uma parte que gruda, você pode colocar onde quiser, na parede, no chão, ela também tem uma prótese. Aí você faz assim [posição sexual] e nessa você vai aumentando a velocidade. Da até para trocar o tamanho das próteses”, confessou a funkeira em participação no canal de Mateus Mazzafera.

Questionada sobre como seu marido, Dynho Alves, lida com o fato dela gostar de brinquedos eróticos, Mirella lembrou uma situação. “Quando eu estou com ele não é legal, mas sem ele não tem problema. Teve uma vez que eu deixei a máquina no banheiro e ele foi tomar banho, ele falou: ‘Mirella que isso aqui no banheiro, meu. Sou obrigado a ver essas coisas?’. Mas ele é de boa, não fica me questionando sobre eu usar, mas ele fica meio assim [assustado] quando ele vê”, continuou Mirella.

Durante o papo, a cantora ainda falou sobre a possibilidade de entrar em um relacionamento aberto. “Então, depende da pessoa. Se eu não namorasse com o Dynho… com outras pessoas eu aceitaria de boa, mas hoje, com o Dynho, temos uma coisa muito doida, então não tem como acontecer”. Por fim, MC Mirella ainda foi questionada se ficaria seis meses sem relações sexuais. Em resposta, a funkeira achou o tempo muito longo para ficar em abstinência. “Três é possível, mas seis … é demais”.