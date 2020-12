Ana Melo Tenha sucesso nos estudos em 2021 com ajuda de simpatias

Com o ano novo chegando, sempre separamos algumas metas para realizar e, entre elas, sempre tem algum objetivo para voltar a estudar ou se dedicar mais aos estudos, seja no ensino formal ou independente. Para se manter focado nos estudos é preciso dedicação e disciplina, mas nem sempre conseguimos nos ajustar à nova rotina. Por isso, trouxemos algumas simpatias para te ajudar nessa nova jornada em busca de conhecimento em 2021!

Confira simpatias para te ajudar nos estudos

SIMPATIA PARA IR BEM NOS ESTUDOS

Pegue 1 livro da matéria que esteja com dificuldade em aprender e acenda sobre ele, em 1 pires branco, 1 vela amarela. Deseje, com toda a sua energia positiva, que você consiga a gostar daquela matéria e que se saia muito bem em todas as provas. Espere a vela terminar de queimar e embrulhe os restos de cera dela em 1 pedaço de jornal. Guarde o livro no local onde estava. O embrulho deve ser enterrado em um vaso ou jardim florido.

SIMPATIA PARA VOCÊ TER FOCO NOS ESTUDOS

Coloque um vaso de margarida e 1 jornal onde você costuma fazer as tarefas escolares e diga as seguintes palavras: “Menino Jesus de Praga, protetor de todo o conhecimento, ilumine a minha mente”. Repita essas palavras sempre que for estudar.

SIMPATIA PARA MELHORAR NOS ESTUDOS

Antes de sair para realizar uma prova na escola, acenda uma vela amarela para que a sua inteligência e criatividade sejam colocadas em ação. Mas antes, anote num pedaço de papel, da mesma cor da vela, o seu nome e a dignidade que fará a prova em forma de cruz. Coloque o papel embaixo da vela. Assim que retornar da escola, pegue o que sobrou da vela e o papel e jogue em uma lixeira.

SIMPATIA PARA RECUPERAR NOTAS

Quando terminar de estudar para uma prova, pegue 1 folha de seu caderno e escreva: “”minha inteligência estará a salvo dos invejosos e a sorte estará do meu lado na prova de… (escreva o nome da matéria). Dobre essa folha e coloque embaixo da carteira. Só retire quando tiver terminado a prova. Depois, amasse bem e jogue no lixo.

SIMPATIA PARA TER MAIS SABEDORIA

Abra a Bíblia em uma página qualquer. Escreva em 1 papel à parte o seguinte: “Deus Todo-Poderoso, ajuda-me a ter mais sabedoria para resolver os problemas, ir bem em provas, passar em concursos e a solucionar qualquer contratempo que surgir em meu caminho. Não me desampare, mesmo sendo eu um filho pecador”. Coloque esse papel dentro da Bíblia, naquela página escolhida e deixe sempre lá. Leia todos os dias estas palavras que fortalecerão sua mente.

