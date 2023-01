Tenha atenção a este sintoma. Afeta 90% das pessoas com demência

Fique a par.

AOrganização Mundial da Saúde estima que existam 47.5 milhões de pessoas com demência em todo o mundo e prevê que este número possa chegar aos 75.6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050, para 135.5 milhões. O Alzheimer e a demência de corpos de Lewy são as duas demências neurodegenerativas mais frequentes.

Similar ao Alzheimer, a demência de corpos de Lewy é causada pela degeneração e morte das células cerebrais. Provoca violentas alterações de humor, alucinações visuais, rigidez ou tremores (parkinsonismo). A demência de Corpos de Lewy atinge cerca de 1,5 milhões de norte-americanos. O ator Robin Williams, que morreu em 2014, havia sido diagnosticado com a doença.

Segundo a organização médico-hospitalar Clínica Mayo, nos Estados, esta condição pode provocar um distúrbio do sono REM (Movimento Rápido dos Olhos), a fase do sono em que os sonhos ocorrem e em que a atividade cerebral é similar àquela que se passa nas horas em estamos acordados.

Mais. Um artigo, publicado no The International Journal of Geriatric Psychiatry, concluiu que, pelo menos, uma forma de perturbação do sono está habitualmente presente em cerca de 90% das pessoas com demência de corpos de Lewy. Os investigadores basearam-se num total de 70 artigos.

“As pessoas com demência podem ter dificuldade em processar emoções complexas ou experiências de eventos passados, devido à perda de memória ou declínio cognitivo associado à progressão da doença”, explica a médica Evelina Sabonaityte, em declarações ao jornal Daily Express. Como tal, “estes indivíduos podem tentar expressar-se através de atos físicos em vez de comunicação verbal, à medida que essas memórias se tornam mais tangíveis durante os estados de sono, como o sono REM”.

