Tenentes recém-nomeados participaram da formatura matinal na APM

Os recém-nomeados Tenentes da Polícia Militar do Quadro de Oficiais Médicos, que iniciaram o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAO/2020) no último dia 30, participaram na manhã desta sexta-feira (04), de sua primeira formatura matinal na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo – Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública (APM/ES), que contou também com a presença dos alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) e do Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Além da participação dos cursos de formação que estão em andamento atualmente na academia, compareceram à cerimônia o Comandante da Academia de Polícia, Tenente Coronel PM Pablo Couto Ferreira, o Subcomandante da unidade, Major PM Maxwel Rezende Damaceno, o Chefe da Divisão Pedagógica, Major PM André Luis Moreira Lopes, o Chefe da Divisão Acadêmica, Major PM Silvagner Andrade de Azevedo e demais oficiais e praças da academia.

Durante a alocução do comando, o Comandante da Academia, Tenente Coronel PM Pablo Couto Ferreira,

saudou os novos tenentes do quadro de Oficiais Médicos e destacou que apesar das dificuldades perante a transição da vida civil para a militar, faz-se necessária a total entrega e dedicação, especialmente na atual situação de enfrentamento do Coronavírus (COVID-19).

O Estágio de Adaptação de Oficiais (EAO/2020) trouxe consigo a responsabilidade de recompor o quadro de Oficiais Médicos da PMES devido da defasagem de 27 anos sem contratação. Os nove novos 1° tenentes do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), após os aproximados 3 meses de estágio, estarão atuando no Hospital da Polícia Militar (HPM), zelando pelos cuidados médicos de toda a tropa de militares, bem como seus familiares e dependentes.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]