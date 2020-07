Tenente do Corpo Musical participará de Conferência Mundial

.

Na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 17 horas, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, detiveram um rapaz de 20 anos com drogas. Com ele os policiais apreenderam R$ 16,00 reais, 48 buchas de maconha, dois tabletes e um pé de maconha, além de materiais para embalar as drogas.

A ação aconteceu quando os militares realizavam patrulhamento na localidade de São Bartolomeu, distrito de Rive, zona rural de Alegre, quando visualizaram o suspeito na estrada próximo a sua residência. Na abordagem, localizaram quatro buchas de maconha e a quantia de R$16,00 reais dentro da carteira.

O restante do entorpecente foi apreendido em sua residência, entregue por sua namorada, inclusive uma planta de maconha (cannabis sativa). A genitora do suspeito, quando tomado conhecimento das ações do filho, disse que não aceitaria que seu filho realizasse venda de entorpecente no local.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão em Alegre para as demais providências.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]