Tenente da Marinha é preso por importunação sexual dentro de boate no ES

Uma jovem que presenciou a cena disse que a irmã e a amiga chamaram os seguranças do estabelecimento no momento que aconteceu

Um Tenente da Marinha de 28 anos foi preso por importunação sexual após se masturbar dentro de uma boate na Praia do Canto, em Vitória.

O suspeito, que se identificou para a polícia militar como segundo Tenente da marinha do Brasil, foi flagrado cometendo atos obscenos.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para verificarem uma ocorrência de importação sexual e quando chegaram ao local, encontraram uma jovem que contou que estava curtindo a noite com as amigas quando se deparou com o homem colocando as mãos no órgão genital e o colocando para fora da roupa.

A jovem disse que a irmã e a amiga viram a cena e chamaram os seguranças do estabelecimento, que fizeram o primeiro atendimento e levou o suspeito para o lado de fora, onde aguardaram a chegada da polícia.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (PEM), autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

A TV Vitória entrou em contato com a assessoria da Marinha no Espírito Santo, que informou que está acompanhando o caso e irá se manifestar por nota em breve.