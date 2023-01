Tenente-coronel teve 144 passagens aéreas pagas pelo governo Bolsonaro

Divulgação Mauro Cesar Barbosa Cid

Nomeado como assistente de Jair Bolsonaro, desde janeiro de 2019, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid recebeu R$ 142 mil em pagamentos por diárias em viagens, tanto dentro como fora do Brasil.

De acordo com o blog de Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, tomando como base o Portal da Transparência do governo federal, o maior depósito ocorreu em dezembro de 2019, após uma viagem à Ásia, no valor de R$ 12,4 mil.

O colunista aponta ainda que o Tenente Cid não recebeu apenas pagamentos por diárias, mas também teve 144 passagens aéreas pagas pelo contribuinte nos últimos quatro anos, sendo a mais cara delas a última, no valor de R$ 3,7 mil.

Na oportunidade, Cid viajou para Florida, justamente para encontrar com Bolsonaro.

O Tenente, que havia sido nomeado pelo ex-presidente ao comandante do 1º Batalhão de Ações de Comandos, em Goiânia, teve a nomeação desfeita por Lula.

