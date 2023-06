Tenente-coronel participa de Triatlhon de longa distância, na Barra do Sahy

O tenente-coronel Pablo Couto Ferreira, assessor militar do TJES, participou nesse sábado (17) da competição Ironcruz Endurance Triatlhon, na Barra do Sahy, município de Aracruz-ES, e teve êxito em alcançar o 5º lugar na categoria 45/49 anos.

A competição contou com os melhores atletas de Triatlhon de todo o Brasil na categoria Elite, Profissional e Amador, que se refere aos desafios de 1.700 metros no Mar da Barra do Sahy a nado; ciclismo de 60 km na Rodovia ES-257 e 15 km de corrida na orla. O oficial concluiu a prova em 3 horas e 30 minutos, considerado como uma performance excelente.

A referida competição de Triatlhon em Aracruz, que contou com o apoio da Portocel, atualmente está inserida no calendário de provas nacional, sendo de grande importância para o fomento do esporte no país.

O tenente-coronel Couto enaltece que o Triatlhon requer muita disciplina e treinos aeróbicos, pois se trata de uma competição de longa distância, além de um acompanhamento médico e nutricional.

Mas como instrutor de Treinamento Físico Militar na instituição, o oficial ressalta que o mais importante é o militar realizar um esporte ou uma atividade física que se sinta motivado, e consequentemente será beneficiado com higidez física necessária à profissão policial militar, além da qualidade de vida e saúde.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES