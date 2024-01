Tendências de moda que foram destaque no Globo de Ouro; confira

Reprodução/Divulgação A cor vermelha, brilhos e metalizados foram umas das tendências no Globo de Ouro





O Globo de Ouro 2024 abriu abre a temporada de premiações com sua 81ª edição no último domingo, (7). O evento, que premia os melhores nomes do cinema e da televisão, aconteceu no tradicional hotel The Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por a premiação listar tendências da moda, a influenciadora de moda Di Fernandes comenta sobre as tendências que bomboram no tapete vermelho.

Metalizados de todas as cores

Engana-se quem pensa que o metalizado não vai continuar em alta nessa temporada e a prova disso foi o Red Carpet do Globo de Ouro. Ele apareceu em todas as cores e em diferentes estilos de produção.

Vermelho foi a cor do evento

Houve um tempo em que as celebridades evitavam usar vermelho no red Carpet, mas isso ficou completamente no passado e a cor vermelha foi eleita por diversas personalidades.

Paetê está em alta

E brilhar é o grande objetivo nesta temporada e nada melhor que apostar no paetê. Essa foi uma das grandes surpresas e tendências do red carpet

Para ficar de olho. Além dessas grandes tendências, Di Fernandes ainda lista que o tule, , renda, flores, brilho, laços e o balonê também foram destaques no tapete vermelho e devem despontar nos próximos eventos.

Fonte: Mulher