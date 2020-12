Tendências de make para 2021: confira as maquiagens que vão bombar

Reprodução: Alto Astral Tendncias de make para 2021: confira as maquiagens que vo bombar

Mesmo com a quarentena, as maquiagens de 2020 não deixaram nada a desejar. Os delineados desconstruídos e as sombras coloridas tomaram conta dos visuais, ainda que para arrasar naquele clique incrível para as redes sociais. Porém, no próximo ano, tudo promete melhorar – e teremos muitos motivos para comemorar e se jogar nas tendências de make para 2021 . Pensando nisso, o maquiador Well Dias reuniu as principais apostas de looks que prometem bombar daqui para frente no mundo da beleza. Confira!

As principais tendências de make para 2021

Sombras fluorescentes

Foto: Divulgação

O destaque para os olhos vai continuar entre as tendências de maquiagem , desta vez com sombras neon. Tons de laranja estarão em alta e ficarão ainda mais chamativos com cílios postiços e delineador colorido da mesma tonalidade. Outro tom marcante é o azul, que pode se mesclar com o laranja.

“Essa tendência promove modernidade e atitude ao look. Apesar disso, o queridinho olho preto vai continuar em alta. Ele pode ser misturado com o cinza para não carregar o visual”, afirma o especialista.

Boca colorida

Foto: Divulgação

As tendências de make para 2021 também irão trazer mais cores para os lábios, de acordo com o maquiador. A textura matte e tonalidades de azul, rosa, verde, laranja, vermelho e até o preto, para um visual mais marcante, serão apostas certeiras: “Para quem ama tons neutros, o nude e o vinho são boas opções”.

Well também indica investir em um delineador em gel, caso queira ousar com lábios pretos, para obter o resultado desejado sem precisar comprar um batom dessa cor. E, de quebra, ainda dá para aproveitar nos olhos.

Maquiagem natural

Foto: Divulgação

Algumas tendências nunca saem de moda, como a make natural. Pode até parecer simples apostar nesse estilo, mas o profissional conta que a técnica exige alguns cuidados especiais: “Dou uma uniformizada em toda a pele com a base, apagando inclusive boca e sobrancelhas . Depois, uso contorno leve com um bronze, e, com esse mesmo produto, marco o côncavo dos olhos”.

Na hora de finalizar, não tem segredo! Basta iluminar os pontos mais altos do rosto e utilizar o mesmo iluminador na pálpebra. Depois, adicionar um blush cintilante para trazer aquele ar de saúde, pentear as sobrancelhas com rímel incolor e passar duas camadas de máscara de cílios preta nos olhos. Por fim, é só aplicar um gloss brilhante nos lábios.

Pele iluminada

Foto: Divulgação

Junto com a maquiagem natural, a pele iluminada também promete ser uma das principais tendências de make para 2021. Esse tipo de preparação pede um destaque extra para as maçãs do rosto, para não deixá-las sem vida. ” Gloss com glitter nos lábios e um blush cintilante… A combinação dá uma corzinha linda para essa região do rosto”, conclui o maquiador. Fica a dica!

Colaboração: Well Dias , maquiador | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha