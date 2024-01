Foto: Reprodução Tendências de make dos anos 80 que vão voltar com tudo

Se você é antenada nas tendências de maquiagem , sabe que os anos 80 foram uma década colorida e cheia de referências que ficaram imortalizadas na moda e na beleza! Existem algumas tendências de make dos anos 80 que devem voltar a fazer muito sucesso em 2024 e nós vamos te mostrar quais são.

Ideal para quem ama cores, brilho e exibir uma personalidade única, o estilo dos anos 80 conquistou o coração de muitas mulheres apaixonadas por beleza e deve voltar com tudo! Já é possível observar celebridades como Rihanna aderindo a utilização das sombras coloridas.

Tendências de make dos anos 80 que vão voltar

Listamos algumas das trends de maquiagem da década de 80 que vão ganhar força novamente no ano que está entrando.

5. Blush marcado

Vamos seguir a onda da maquiagem dos anos 80 e caprichar no blush, porque o visual ousado e super pigmentado tá de volta com força total! E agora tem muitos produtos que têm ótima cor e resultado, dá pra ir aplicando camadas. Se quiser algo mais suave e natural, use os blushes em creme.

4. Sombra azul

Nos anos 80, o azul era a estrela nas maquiagens e deslumbrava em tonalidades claras, brilhosas e opacas! Agora, espere encontrar tons mais escuros, mais sutis, dando só um toque de cor nas maquiagens através de delineados e sombras.

3. Sobrancelhas naturais

O ano passado tentou trazer de volta a sobrancelha fina, mas 2024 prova que ainda preferimos as sobrancelhas naturais e volumosas. Por isso, evite arrancar muitos pelos e opte por lápis que ajudem a destacar ou aumentar o volume.

2. Sombras coloridas

As sombras coloridas estão fazendo um retorno há um tempo, marcando presença nos desfiles de várias marcas. Nos anos 80, elas eram usadas com lábios brilhantes, mas hoje em dia, aparecem de uma forma mais suave. Seja com um delineado gráfico colorido ou uma sombra esfumada, as cores estão de volta, só que agora combinadas com lábios mais discretos.

1. Brilhos metálicos

Nos anos 80, os tons metálicos foram um grande sucesso, usados nos lábios e nas pálpebras. Antes, tinham um estilo mais despojado, mas agora estão mais elegantes. Experimente produtos versáteis, com partículas reflexivas para um brilho que se destaca.

