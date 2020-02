Tendências de decoração vistas nas feiras realizadas em São Paulo

No último mês de fevereiro foram realizados em São Paulo duas feiras (Abcasa Fair e 40ª Abup Home & Gift) que reunem as princiais empresas do segmento de utilidades domésticas e decoração . Vamos conferir algumas das tendências apresentadas nas feiras:

arrow-options Divulgação A Classic Blue é a cor eleita pela Pantone para 2020 e foi uma das apostas da Oxford Porcelanas, que montou estande na 40ª Abup Home & Gift





1- Classic Blue

A Pantone , principal empresa de cores no mundo e mundialmente conhecida pelos seus sistemas e tecnologias de ponta criados para os processos que envolvem cores com reprodução precisa, elegeu a Classic Blue como a cor de 2020.

Intitulada Classic Blue 19- 4052 , a cor inspira calma, confiança e elegância. O tom azul é atemporal e resistente. Segundo Leatrice Eiseman, diretora executiva da Pantone Institute, “Vivemos em uma época na qual é preciso ter fé e confiança.

Essa certeza e constância é expressa pelo PANTONE 19-4052 Classic Blue, uma cor sólida e confiável na qual sempre podemos nos apoiar. Permeada por uma profunda reverberação, PANTONE 19-4052 Classic Blue é um porto seguro onde ancorar”.

Um azul sem limite como o vasto e infinito céu noturno, PANTONE 198-4052 Classic Blue nos incentiva a olhar além do óbvio e assim expandir nosso pensamento; desafiando-nos a refletir com mais profundidade, aumenta nossa perspectiva e abre o canal da comunicação.”

Incrível a descrição da diretora executiva da Pantone, não é? Nos remete a um ambiente em que predomina a cor Classic Blue, transmitindo paz e serenidade.

Durante visita as feiras , encontrei diversos produtos de decoração exatemente no tom eleito pela pantone para o ano de 2020. Almofadas, louças, luminárias, diversas peças que prometem agradam os consumidores.

2- Monocromia

arrow-options Divulgação Monocromia nada mais é do que a radiação produzida por uma única cor. Seguindo esta tendência, a Giselle Martos (@lardocecasa) montou uma mesa em tons de roxo no estande





Nos últimos meses, a monocromia ganhou espaço no mundo da moda, do design e da decoração. Monocromia, nada mais é, do que a radiação produzida por apenas uma cor. Por exemplo, no segmento fashion, significa usar um look todo da mesma cor.

Na decoração, a “monocromia” tem sido utilizada com a escolha de uma cor predominante em conjunto com os tons e nuances desta. Ambientes onde o verde pode ser visto nos móveis, na parede e nos elementos decorativos em tons dentro da escala cromática.

Na visita às feiras de decoração, pude observar que diversos ambientes foram decorados em um mesmo tom. Além disso, no estande da Oxford Porcelanas a Giselle Martos (@lardocecasa) montou uma mesa posta linda utilizando o roxo como cor predominante.

3- Furta-cor

arrow-options Divulgação A Wolff apostou na tendência furta cor e apresentou talheres e louças neste estilo durante a AbCasa Fair





Furta-cor, por definição, é uma cor cambiante, de tonalidade alterada conforme a luz que se projeta sobre ela. Também é conhecida como efeito holográfico, irisdescente.

Esse metalizado multicolorido está em alta na decoração e também na mesa posta. Diversas marcas apostaram na tendência e apresentaram produtos com essa característica.

A Wolff lançou talheres furta-cor e também uma versão da queridinha linha pearl exatamente com essa brilho metalizado.

E vocês, o que acharam das tendências ?