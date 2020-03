Tendências de decoração para 2020 segundo o Pinterest

Uma mulher americana resolveu tomar um banho de banheira após um longo dia de trabalho e teve uma surpresa engraçada ao checar a espuma.

arrow-options Reprodução/ Facebook A espuma da banheira fez um formato de pênis e divertiu a mulher

Sem seu nome ser identificado, o tabloide britânico The Sun repostou a publicação da mulher feita originalmente no grupo do Facebook ‘Mrs Hinch Made Me Do It’ .

“Não relacionado ao Hinch, mas quando você gosta de um bom banho quente depois de uma boa primavera limpa. Você volta e vê isso. Melhor banho do mundo”, escreveu com alguns emoticons de risada.

A espuma na banheira ficou em formato de pênis e foi compartilhada no grupo. As usuárias também acharam graça e deram alguns “conselhos” para a mulher. “Parece um banho satisfatório …”; outra acrescentou “Exatamente o que você precisa depois de uma limpeza na primavera. Aproveite!”; “Honestamente, isso me fez chorar”, escreveu uma terceira.

arrow-options Reprodução/ Facebook As usuárias do Facebook ficaram com inveja da mulher e seu pênis de espuma

