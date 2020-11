Tendências de cabelo colorido: inspire-se na hora de mudar o visual

Sérgio Olens Litomancia: a Adivinhação com Pedras

No estudo sobre minerais de forma geral, em especial os cristais e gemas preciosas e semipreciosas, existem várias lendas, mitos, histórias com comprovações e outras não. Entre elas, atribui-se a cidade perdida de Atlântida o uso em grande escala do poder dos cristais e também aos Lemurianos que segundo as lendas foram uma das primeiras raças a utilizarem os cristais para fins terapêuticos.

Na antiguidade, as pedras preciosas e semipreciosas eram usadas por Sacerdotes, Reis e Rainhas como adornos, amuletos e talismãs. No antigo Egito foram usados para proteção, magia, adivinhação, saúde e cosméticos, realçando seus olhos com o uso do pó o uso do Lápis Lazúli e da Malaquita. Na Grécia, e entre os povos Celtas, os cristais eram utilizados como um oráculo sendo lançados para prever o futuro em comunhão com os astros. Há rumores de o oráculo com pedras era utilizado por Druidas, a casta sacerdotal desse povo antigo e cheio de magia. Foram correlacionados com a influência dos astros, cores e divindades, atribuindo-lhes poderes e efeitos energéticos.

Os Cristais e Pedras são as maiores testemunhas do passado e da formação da terra, considerados grandes guardiões dos registros ancestrais. Por isso são usados como ferramenta de divinação há milhares de anos. Para esta arte damos o nome de Litomancia, a arte da divinação por meio de pedras, considerada uma prática milenar exercida por bruxas, sacerdotes e magos da antiguidade, até os dias de hoje. Existem registros históricos da utilização de pedras como forma de oráculo e encantamentos desde antigo Egito e da Grécia, de onde surgem as lendas de sua principal origem, assim como pelos povos Celtas, civilizações dotadas de grande conhecimento de magia, entre outras, como as tribos ciganas e também pelo Xamanismo, a forma de religião mais antiga do mundo.

Como forma simples e popular, também conhecida como Oráculo de Cristais, um tema já abordado por mim em outro artigo, tal modalidade tem como base para interpretação tudo o que as gemas simbolizam de forma física, energética e psicológica, traduzidos de forma oracular numa consulta ao consulente. Já o estudo da Litomancia faz a associação das gemas com planetas, elementos da natureza, divindades, entidades e espíritos, trazendo um tom místico à consulta e em alguns casos simplificando-a. Para a prática da Litomancia, não eram usadas apenas a pedras semipreciosas (elemento utilizado atualmente), mas também as pedras e seixos rolados de rios, ou qualquer outra encontrada na natureza.

Como toda ferramenta de autoconhecimento, a Litomancia, é instrumento de consulta ao nosso inconsciente, fazendo uma autoinvestigação psicológica, visto que oferece respostas sobre nós mesmos. O objetivo é fazer com que a própria pessoa “mostre” seus obstáculos, para que possamos ajudá-la e orientá-la.

Neste texto falaremos sobre a associação das pedras com os planetas e seus arquétipos, utilizados na consulta oracular em diversos métodos de leitura, sendo os mais comuns a mandala astrológica, onde são observados diversos setores da vida com uma síntese geral e o método dos quatro elementos, que faz uma análise dos planos mental, espiritual, material e emocional da vida do consulente.

A forma mais comum de leitura, se através de uma toalha com círculos ou outros símbolos desenhados na mesma para que os cristais sejam lançados sobre a toalha e assem seja feita a interpretação.

Os Cristais e os Astros

SOL – Poder pessoal, pai, sucesso, masculinidade, fama, riqueza e prosperidade.

Pedras: Pedra do sol, citrino, olho de tigre, topázio e pirita.

LUA – Intuição, mãe, sonhos, profecias, ilusão, magia, espiritualidade e o feminino.

Pedras: Pedra da lua, selenita, madrepérola, quartzo branco e pedras brancas.

MARTE – Liderança, agressividade, raiva, disputas, magia negativa e proteção.

Pedras: Granada, rubi, jaspe vermelho e cornalina.

MERCÚRIO – Comunicação, mental, inteligência, noticias e manipulação.

Pedras: Agatha e citrino e jaspe amarelo.

JÚPITER – Expansão, ganhos financeiros, sorte e espiritualidade.

Pedras: Sodalita, quartzo azul, ametista e safira.

VÊNUS – Amor, amizade, relações, paixão, conquista e sedução.

Pedras: Quartzo rosa, rodocrosita, kunzita e esmeralda.

SATURNO – Tempo, limitações, obstáculos, destino, regras, final, vidas passadas.

Pedras: Ônix, turmalina negra, quartzo fumê e obsidiana negra e floco de neve.

TEXTO por Sérgio Olens | Terapeuta Holístico e Oraculista

Instagram: @sergio.olens

