Tendências 2020: o que vem por ai?

Evento aguardado por profissionais da construção civil, a Expo Revestir 2020 apresentou diversas novidades focadas na perspectiva do morar contemporâneo. Apostando em linhas assinadas por designers brasileiros reconhecidos no mercado internacional, os fabricantes apostam cada vez mais na criatividade e conexões entra o olhar do arquiteto e o lar.

Heloisa Yamashiro – arquivo pessoal O mais clássico dos materiais está em forte crescente no mercado

PORCELANATO QUE IMITA MÁRMORE – O mais clássico dos materiais está em forte crescente no mercado de revestimentos da arquitetura .

As apostas são nos grandes formatos e nos veios cada vez mais fiéis ao material original, evidenciando a sensação de profundidade de cada peça.













TIJOLINHOS

Heloisa Yamashiro – arquivo pessoal Conhecido no setor como Brick, os revestimentos cimentícios que reproduzem tijolinhos aparentes está presente em 99,99% das marcas

Conhecido no setor como Brick, os revestimentos cimentícios que reproduzem tijolinhos aparentes está presente em 99,99% das marcas.

Com resistência do concreto e com espessura fina, eles ganharam novos formatos e cores, surpreendendo o observador com as imperfeições naturais que os fabricantes conseguiram atingir.

A novidade esta para a composição de painéis com musgos vivos, criando uma composição de fácil manutenção e enaltecendo a sustentabilidade.

AZULEJOS

azulejos Azulejos com formato quadrado 20x20cm, tons autênticos

A decoração é feita de ciclos. Azulejos com formato quadrado 20x20cm, tons autênticos, texturas e traços ousados, remetem à decoração da década de 60, tendência que chegou para ficar há alguns anos.









EFEITO TRIDIMENSIONAL

Heloisa Yamashiro – arquivo pessoal A reaproximação com a natureza, cada vez mais presente nos discursos cotidianos, foi traduzido em texturas e impressões que remetem folhagens.

Abuso de textura, paginações, formatos, tamanhos e cores, os revestimentos com efeito tridimensional surpreenderam com peças originais que causam emoção através do toque e do olhar.













TONALIDADE VERDE EM ALTA

Heloisa Yamashiro – arquivo pessoal A reaproximação com a natureza, cada vez mais presente nos discursos cotidianos

Apesar da cor do ano, segundo a empresa americana Pantone, ser o Classic Blue (link com o artigo anterior), os tons de verde ganharam destaques em diversas frentes: piso marmorizado, revestimentos e laminados para marcenaria.

A reaproximação com a natureza, cada vez mais presente nos discursos cotidianos, foi traduzido em texturas e impressões que remetem folhagens.

Dica da Helo: PRATICIDADE

Você leitor com certeza busca ideias práticas para facilitar seu dia-a-dia, correto? E o sentimento das marcas é facilitar a sua vida e, em época que a higiene é um dos assuntos mais comentados do momento, nada melhor que apostar em vaso sanitário suspenso.

Elegante e com sistemas cada vez mais modernos (como sistema de caixa acoplado embutido conforme a imagem abaixo), propicia um ambiente mais leve, sendo sua maior vantagem a facilidade na limpeza total da superfície do piso e de todo o entorno da peça.