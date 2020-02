Temporal no Rio causa alagamentos, desabamento de casa e deixa carros ilhados

Em depoimento, a vítima contou que foi abusada enquanto dormia

Um mulher, que não teve o nome divulgado, foi vítima de estupro coletivo na cidade de Bareilly, em Uttar Pradesh, na Índia. De acordo com informações do portal Gulf News, o crime foi cometido por quatro amigos do seu marido. O abuso aconteceu no dia 17 de janeiro. As informações são do iBahia.



A vítima denunciou o caso à polícia. Em seu depoimento, ela contou que os homens, que são seus vizinhos, foram a sua casa armados, quando sabiam que ela estava sozinha, e se revezaram para abusar dela.

Segundo o Gulf News, o marido da mulher está preso após ser flagrado portando um quilo de haxixe. A indiana disse para polícia que seu marido foi preso por causa de armação dos agressores.