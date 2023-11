Temporais ganham força em São Paulo; frente fria derruba temperaturas

Reprodução / X @D7353162Santos – 23.11.2023 Chuva forte atinge São Paulo na manhã desta quinta-feira (23)

Embora esta quinta-feira (23) continue abafada, com períodos de sol entre nuvens, pancadas de chuva já são registradas nesta manhã. As chuvas devem ser mais generalizadas e duradouras durante a tarde, mas há grandes chances de temporais na capital paulista ainda hoje.

As fortes chuvas ocorrem em razão do contraste entre o ar quente e a influência de uma nova frente fria.

As instabilidades começaram a aumentar entre a tarde e noite dessa quarta (22), segundo a Climatempo. A virada mais significativa, no entanto, ocorre entre esta quinta e sexta (24), com a passagem da frente fria.

Amanhã, os ventos marítimos associados à frente fria fazer com que o céu seja majoritariamente nublado, com chuva frequente e queda de temperatura. Ventos também são esperados na maior parte do dia, com rajadas de 40 a 50 km/h.

No litoral de São Paulo, a chuva será constante e terá períodos mais intensos. No interior, as condições ainda são altas para temporais, especialmente entre o centro-oeste e o sul do estado.

A previsão para o fim de semana é de tempo muito úmido e temperaturas mais baixas em São Paulo. Porém, não há risco de chuvas fortes, aponta o instituto.

Hoje, as temperaturas variam entre a mínima de 21°C e máxima de 30°C. Na sexta, a previsão é igual, com mínima de 21ºC e máxima de 30ºC. Já no sábado, as temperaturas serão mais baixas, com mínima de 14ºC e máxima de 20ºC. E no domingo, a mínima é de 15ºC e a máxima de 23ºC.

Confira a previsão de chuvas até esta sexta:

Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, regiões de Campinas e de Sorocaba: de 60 mm a 100 mm;

Litoral e Vale do Ribeira: de 100 mm a 200 mm;

Serra da Mantiqueira: 100 mm a 150 mm;

Norte e noroeste paulista: 50 mm a 90 mm;

Centro e oeste do estado: 80 mm a 120 mm.

A Climatempo alerta que, durante os temporais, as rajadas de vento podem variar entre 71 e 90 km/h, mas em algumas áreas isoladas, podem ultrapassar esses valores.

Fonte: Nacional