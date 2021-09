Tempo quente e com previsão de chuva nesta quinta-feira em São Paulo

Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

O tempo permanece quente nesta quinta-feira (09), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 18ºC e a máxima de 29ºC. As temperaturas oscilam no estado devido à possibilidade de chuva em pontos isolados.

Leia também Cobra rara de duas cabeças ganha festa de aniversário de 16 anos nos EUA

Por conta da nova frente fria que chega na região sul e sudeste neste final de semana , a previsão é de chuva forte com rajadas de vento e trovoadas em alguns locais, sobretudo no sul do estado. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 42% e 95%.