Tempo nublado nesta quarta em São Paulo

Reprodução Redes Sociais/Avertigus Previsão do tempo desta quarta (23) em São Paulo

Tempo nublado marca a previsão do tempo desta quarta-feira (23), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 17ºC e a máxima de 22ºC.

A formação de nuvens faz com que o tempo fechado predomine nesta quarta. Não há expectativa de chuva significativa, apenas uma garoa no início e fim do dia. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 70% e 95%.