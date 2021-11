Tempo nublado e chuvoso nesta sexta-feira em São Paulo

Reprodução: Agência Brasil Chuva em São Paulo

A sexta-feira (19) deve apresentar tempo nublado e chuvoso durante todo o dia na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 18ºC e a máxima de 21ºC.

No decorrer do dia, a intensidade das chuvas diminuem, mas o céu permanece com muita nebulosidade. A umidade do ar em São Paulo deve oscilar entre 70% e 95%.