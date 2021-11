Tempo instável no ES deve permanecer até dezembro, diz Incaper

De acordo com a previsão do Instituto, o mês de novembro é considerado o mês mais chuvoso no Espírito Santo com volumes de chuva que podem chegar a 250 mm.

O tempo instável e chuvoso no Espírito Santo deve continuar pelo menos até o mês de dezembro. A informação é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).