Tempo instável e chuvoso nesta sexta em São Paulo

Previsão do tempo desta sexta é tempo chuvoso na capital paulista

Nuvens e temperatura instável durante todo o dia marcam a previsão do tempo desta sexta-feira (05), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 21ºC e a máxima de 27ºC.

O tempo deve começar a ficar instável já no período da manhã, ganhando ainda mais força com o entardecer, aumentando o risco de temporais, trovoadas e rajadas de vento. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 45% e 95%.