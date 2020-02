Tempo fechado, frio e muita garoa nesta quinta em São Paulo

Com temperatura máxima de 21ºC e mínima de 18ºC, a previsão do tempo para esta quinta-feira (27) em São Paulo promete um dia frio, nublado e com chuva fraca e chuvisco durante todo o dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas ( CGE ).

A previsão é que durante madrugada, manhã, tarde e noite o tempo esteja nublado e com chuva na capital paulista. O dia será muito úmido, com taxa de umidade acima dos 75% e podendo chegar a 100%. No entanto, não são esperadas chuvas fortes.