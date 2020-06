Tempo ameno e nublado nesta quarta em São Paulo

Agência Brasil Demora nos resultados intensifica subnotificações no país





Até a última semana, laboratórios públicos do Acre processaram apenas 4% dos 8.223 testes da Covid-19 , doença transmitida pelo novo coronavírus. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde.

Os dados do Acre não estavam disponíveis para consulta. Questionada, a pasta informou que esperava pela atualização por parte do estado. Os últimos exames reportados ao ministério foram do último dia 3.

No dia seguinte, 4, a Saúde informou que 752.448 testes de Covid-19 foram realizados no país, mas não especificou seus resultados ou se chegaram a passar por análise.

O tempo de espera elevado para essas informações é um dos fatores que causa a subnotificação , tornando-se assim difícil de medir o real parâmetro da pandemia no Brasil.

De acordo com o levantamento oficial da pasta divulgado hoje , 9, o estado do Acre conta com 223 óbitos causados pela Covid-19 e 8.457 pessoas estão infectadas.