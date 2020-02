Tempestades podem atingir ES nos próximos dias, alerta Governo Federal

As agências federais orientam as Defesas Civis dos estados e municípios a remeterem o alerta aos demais órgãos que compõem seus sistemas de proteção

Órgãos do Governo Federal alertam para a possibilidade de chuvas intensas e altos acumulados de precipitação nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais (leste e sudeste), Rio de Janeiro e São Paulo (nordeste e litoral norte) até a próxima quarta-feira (4).

O alerta conjunto foi emitido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso conjunto é resultante de metodologias de previsão e aponta a possibilidade de desastres naturais como enchentes, enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra e corridas de solo. O detalhamento das áreas mais atingidas pelos temporais será feito por meio da atualização meteorológica sempre que necessário.

Em decorrência da grande quantidade de alertas com nível elevado de previsão de desastres emitidos desde a última quinta-feira (27), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), elevou o status de operação do Cenad para estágio de atenção. Dessa maneira, o Centro já articula com órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) eventuais ações de preparação a possíveis ocorrências de desastres naturais. O regime de atenção faz parte da Operação Chuvas de Verão 2020.

Na manhã desta sexta-feira (28) já foi realizada uma videoconferência com as agências federais e órgãos estaduais de Defesa Civil. A ação integra um inovador procedimento adotado pela Defesa Civil Nacional na articulação e integração das agências federais produtoras de informações, previsões, avisos e alertas para integrar os dados. Além disso, permite uma atuação articulada entre o Governo Federal e os estados e municípios com possibilidades de serem afetados.

Orientações

As agências federais orientam as Defesas Civis dos estados e municípios a remeterem o alerta aos demais órgãos que compõem seus sistemas de proteção e defesa civil, além de compartilharem as informações com institutos locais de previsão de clima e tempo. Além disso, caberá às Defesas Civis que atuam nas localidades o envio de alertas aos gestores municipais e às populações vulneráveis.

As pessoas que moram em áreas de risco ou que já tenham registrado desastres anteriormente devem procurar os órgãos locais de defesa civil para ter acesso ao plano de contingência para suas regiões. É importante conhecer as rotas de fuga e os pontos seguros para utilização em momento prévio ao desastre.

(*Folha Vitória)