Tempestade elétrica atinge vulcão em erupção; veja imagem

Kyodo Vulcão Sakurajima no momento de sua erupção sofre sofrendo a tempestade elétrica

Durante a erupção do vulcão Sakurajima, uma tempestade elétrica atingiu uma nuvem de cinza. O fênomeno natural aconteceu na ilha Kyushu , no Japão . O gigante emaranhado, alcançou uma distância de 1,6 quilômetros de altura sobre a montanha e acabou se mistrando com as nuvens do ceú noturno.

De acordo com o jornal The Daily Mail, tal acontecimento já foi registrado em outras regiões com áreas vulcanicas do mundo, porém os especialistas não sabem explicar as causas que geram essa reação.

Até o momento, os cientistas acreditam que tal fenômeno ocorre devido a forte reação dos raios, causando um atrito entre as cinzas e a superfície do vulcão , que estava em erupção, resultando em uma carga elétrica.