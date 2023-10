Tempestade com queda de granizo pode atingir 27 municípios do ES

As altas temperaturas podem dar lugar à instabilidade neste sábado (07) em pelo menos 27 municípios capixabas. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempestade com risco de granizo até às 10h deste domingo (08), principalmente nas regiões Sul e do Caparaó capixaba.

Veja a lista: Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante