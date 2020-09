Temperaturas voltam a subir e São Paulo tem dia ensolarado

Reprodução Os passos de dança do capitão duraram pouco tempo, mas o suficiente para ganhar a web





Um capitão da Polícia Militar de Araçatuba, no interior de São Paulo, se tornou a nova sensação da internet . Ele foi filmado dançando durante uma live promovida para arrecadar mantimentos para três intuições. O vídeo viralizou nas redes sociais.





As imagens foram gravadas na noite de sexta-feira (28) e compartilhadas por inúmeros perfis, incluindo o do Padre Fábio de Melo , com mais de 21 milhões de seguidores apenas no Instagram. “Meta de vida: ter a malemolência do Capitão Duarte . Aliás, fico muito feliz toda vez que vejo um profissional demonstrando que a alegria não se opõe à autoridade”, escreveu o padre.





” Fiz de coração . Foi totalmente espontâneo. Eu não esperava que teria essa repercussão. Achei que estava fazendo algo pontual para Araçatuba. Não imaginava que fosse rodar o Brasil”, diz o capitão Vander Luís Duarte dos Santos.

Ele ainda declara que sempre gostou de dançar , principalmente black music.