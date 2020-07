Temperaturas sobem e clima fica seco em São Paulo

Reprodução/TV Brasil Jair Bolsonaro em entrevista no Palácio do Planalto





As emissoras Empresa Brasil de Comunicação (EBC), CNN Brasil e Record TV afirmaram que vão afastar profissionais da imprensa que entrevistaram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta manhã (7). Na ocasião, ele informou pessoalmente que está com a Covid-19 .





Ao longo do dia, o Sindicato de Jornalistas e a Associação Brasileira de Imprensa se manifestaram sobre a entrevista. O primeiro órgão afirmou que jornalistas devem interromper coberturas no Palácio do Planalto , enquanto a ABI disse que a ação do presidente foi “criminosa” e encaminhará carta-notícia ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em determinado momento na entrevista, Bolsonaro se afastou dos profissionais e retirou a máscara . “Espera um pouco que vou afastar aqui para vocês verem minha cara. Estou bem, tranquilo, graças a Deus”, disse.

Os afastamentos acontecerão por medidas de segurança. Os profissionais deverão ficar isolados por período de quatro a sete dias. Após este período, jornalistas, cinegrafistas e equipe técnica deverão realizar o teste da Covid-19.