Temperatura volta a aumentar em São Paulo e chega a 31ºC nesta terça-feira

Previsão do tempo não traz indícios de tempestade e sol volta a aparecer entre nuvens

A terça-feira (07) terá predomínio de sol forte e calor em São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

A previsão do tempo indica uma manhã de sol e poucas nuvens com mínima de 20ºC. No final da tarde, a quantidade de nuvens aumenta e podem ocorrer pancadas isoladas e rápidas de chuva. A máxima é de 31°C.