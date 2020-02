Temperatura sobe nesta sexta em São Paulo; mas chuvas também voltam

arrow-options Fábio Vieira/FotoRua/Agência O Globo – 3.4.19 Temperatura volta a aumentar em São Paulo

Após uma semana com temperaturas abaixo do esperado para o verão, o sol volta a aparecer entre as nuvens e aquecer a cidade de São Paulo , nesta sexta-feira (14). O calor, no entanto, ainda será ameno. A mínima será de 18ºC e a máxima de 26º, segundo a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas ( CGE ).

Leia também: Não deve chover no carnaval de São Paulo

Mas junto com o calor, as chuvas de final de tarde também retornam. Pancadas isoladas – apenas em algumas regiões da capital paulista – são esperadas. E a umidade do ar permanece durante todo o dia acima dos 50%, garantindo um dia fresco. O céu estará na maior parte do tempo nublado.