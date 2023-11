Temperatura nas alturas! 34 cidades do ES recebem alerta de perigo para calor excessivo

São esperadas temperatura de 5 °C acima da média por período de 03 até 05 dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta neste domingo (12) válido a´te terça-feira (14) para uma forte onda de calor que pode gerar risco à saúde.

São esperadas temperatura de 5 °C acima da média por período de 03 até 05 dias.

Veja lista de cidades sob alerta

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Cuidados com a saúde

Segundo informações do Portal R7, com essa alta na temperatura, é importante manter os cuidados com a saúde em dia, já que o calor pode causar queimaduras, insolação, desidratação e até mesmo a morte entre pessoas de grupos vulneráveis.

O Ministério da Saúde ressalta que crianças e idosos devem ter maior atenção, visto que o tempo seco e a baixa umidade do ar podem levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz.

O órgão reforça a importância do protetor solar, que deve ser aplicado pelo menos 30 minutos antes da exposição ao sol, para que possa haver a absorção adequada, e reaplicado a cada duas horas. A ingestão de água é imprescindível para manter a hidratação.

Como lidar com o calor

O Ministério da Saúde lista alguns cuidados que podem ajudar a lidar melhor com a alta das temperaturas e minimizar os problemas que o calor pode gerar:

• Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

• Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar;

• Faça refeições leves e com maior frequência;

• Ofereça água a recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade, pois elas podem não sentir sede;

• Abra as janelas durante a noite;

• Utilize menos roupas de cama e use menos roupas ao dormir, especialmente bebês e pessoas acamadas;

• Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água;

• No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna, para evitar mudanças bruscas de temperatura;

• Evite a exposição direta ao sol, em especial das 10h às 16h;

• Use protetor solar, chapéu e óculos escuros;

• Vista roupas leves e que não retenham muito calor;

• Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

• Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas. Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.