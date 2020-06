Temer grava vídeo para manifestação virtual do Direitos Já

.

As restrições, normas, requisitos e critérios para doação de sangue devem ser aplicados igualmente a todos, sem distinção discriminatória de cor, raça, orientação sexual, entre outros, exceto os casos devidamente justificados de proteção à saúde pública. A determinação consta do Projeto de Lei (PL) 346/2020, de autoria do deputado Doutor Hércules (MDB).

A matéria estabelece a igualdade de condições para doadores de sangue, independente da natureza de suas práticas sexuais (homoafetivas ou heteroafetivas). Por isso, proíbe a prática de dificultar ou aplicar requisitos mais rígidos com base exclusivamente na orientação sexual dos indivíduos. Também determina a divulgação da possibilidade de doação de sangue pelas pessoas LGBTI+.

Para justificar a proposição, o parlamentar baseou-se em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Portaria 158/2016, do Ministério da Saúde, e da Resolução RDC 34/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

As normas relacionavam a proibição da doação de sangue a critérios que relacionavam o perfil de homens homossexuais com vida sexual ativa à possibilidade de contágio por doenças sexualmente transmissíveis (DST).

“Destaca-se que o ministro Fachin (relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade analisada pelo STF) entendeu que, para a garantia da segurança dos bancos de sangue, devem ser observados requisitos baseados em condutas de risco e não na orientação sexual para a seleção dos doadores, pois configura-se uma “discriminação injustificável e inconstitucional””, concluiu Doutor Hércules.

Tramitação

O PL 346/2020 receberá pareceres dos colegiados de Justiça, Saúde e Finanças, antes da votação final em plenário.