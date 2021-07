Marcelo de Assis Temas das Olimpíadas: “How Can I Go On” de Freddy Mercury e Montserrat Caballé

Um dos grandes sucessos da década de 1990, a canção How Can I Go On , que contou com a colaboração de dois ícones de gêneros musicais diferentes, Freddie Mercury e Montserrat Caballé, se tornou parte de uma importante campanha para que a bela cidade espanhola de Barcelona sediasse as olímpiadas de 1992.

Na verdade, How Can I Go On? foi composta em 1987 e contava, em sua gravação seminal, com o baixista John Deacon , amigo de Freddie Mercury e companheiro no Queen . O frontman da lendária banda britânica era um fã assumido de Montserrat Caballé e ela, por sua vez, admirava muito o trabalho de Mercury.

A partir daí, eles decidiram gravar um álbum juntos, que recebeu o nome de Barcelona , que contou com a liderança criativa de Freddie Mercury e Mike Moran na concepção do disco e em suas composições. As sessões de gravação tiveram que seguir com Mercury e Caballé em locais diferentes, pois não encontravam tempo para trabalhar juntos. O disco foi lançado em 10 de outubro de 1988 pela PolyGram (atual Universal Music ), via Polydor Records.

Barcelona , cidade natal de Montserrat Caballé , venceria a disputa por uma oportunidade de sediar a 25ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão , que aconteceram entre os dias 25 de julho e 9 de agosto de 1992.

O clipe, que entrou no YouTube em 2006, já soma mais de 62 milhões de views na plataforma e registra o histórico encontro de Freddie Mercury e Montserrat Caballé que ficou eternizado com um dos grandes temas olímpicos de todos os tempos.

