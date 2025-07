Temas ambientais em destaque na Tribuna Popular de julho

Licenciamento ambiental de um empreendimento em Guarapari, projeto de descarte de resíduos eletrônicos e políticas públicas na área ambiental em Anchieta estão entre os temas na pauta da Tribuna Popular do mês de julho. O espaço da Assembleia Legislativa (Ales) dedicado à participação da sociedade acontece na sessão desta quarta-feira (2).

Thais Potira de Almeida dos Santos levará para a tribuna a situação referente ao licenciamento ambiental para construção de um condomínio de luxo no Morro da Guaibura, em Guarapari. O desmatamento na região e a ameaça da retirada da vegetação para a biodiversidade são alguns pontos que devem ser abordados pela convidada da deputada Camila Valadão (Psol).

Já a professora Kelly Siloti, da rede Sesc, apresentará o projeto “Heróis em Ação- Educação Interativa em Movimento”. A iniciativa desenvolvida na Escola Sesc de Cachoeiro de Itapemirim busca mobilizar e conscientizar estudantes sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos, especialmente pilhas. A docente participa da Tribuna Popular a convite do deputado Dr. Bruno Resende (União).

Outro convidado da tribuna nesta quarta-feira é o líder comunitário João Simas. Ele representa o Bairro Benevente, em Anchieta. Indicado pelo deputado Coronel Weliton (PRD), Simas vai abordar os desafios sociais e a carência de políticas públicas ambientais no município de Anchieta.

Saúde

A presidente da Associação de Hemofílicos do Espírito Santo (AHES), Roziani Pereira, vai apresentar os desafios dos pacientes com diagnóstico de doenças hemorrágicas raras. As coagulopatias afetam a capacidade de o sangue coagular, causando sangramentos excessivos. Entre os desafios está a falta de hemocentros no sul do estado, o que impacta na coleta e doação de sangue, e também nos serviços dos Centros de Tratamento. Roziani foi convidada pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL).

Tribuna Popular

Espaço aberto para a participação da sociedade, a Tribuna Popular acontece na sessão da primeira quarta-feira de cada mês. Representantes da sociedade civil podem falar na tribuna do plenário sobre assuntos de interesse da sociedade, atendendo a convite dos parlamentares.

Fonte: POLÍTICA ES