“Tem bom gosto”, comenta Cleo sobre interesse de ex em Sarah Andrade

Cleo e João Vicente





Ex-mulher de João Vicente, Cleo brincou e mostrou que não tem ciúmes do ator ao saber sobre interesse dele por Sarah Andrade, participante do ‘BBB 21’. Ele disse que estava encantado pela analista de marketing em publicação no Twitter.

Cleo fez questão de compartilhar a postagem e comentou: “Sim, ele tem bom gosto”.. Cleo e João ficaram juntos de 2010 a 2012 e até hoje são amigos.

Sim ele tem bom gosto 🥰🤓🙏🏻 https://t.co/sMHml47G8x — CLEO 🎸 (@cleo) February 24, 2021