Tem até descoberta em velório: 10 histórias de traição que bombaram em 2019

Descobrir uma traição não é um processo fácil. Junto com o sentimento de raiva, a pessoa que foi traída passa a sentir tristeza e indignação. Uma pesquisa realizada pelo site de relacionamentos extraconjugais Ashley Madison, no ínício deste ano, aponta que o principal motivo para a infidelidade é o tédio no relacionamento.

arrow-options shutterstock Ao longo do ano, o Delas contou várias histórias que envolvem traição; aqui, apresentamos as 10 que foram mais lidas

Seja por essa ou qualquer outra razão, histórias de traição ainda são comuns. Ao longo do ano, o Delas contou diversos casos. Relembre os que mais bombaram em 2019!

1. Noiva lê mensagens de traição no altar

arrow-options shutterstock Na hora dos votos, noiva lê mensagens que revelam a traição do futuro marido e desmascara ele

Uma noiva conta que estava em um hotel na noite anterior à cerimônia quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido com capturas de tela que mostravam a infidelidade do futuro marido. Diante do ocorrido, ela revolveu, enquanto estava no altar, ler a falar em voz alta o conteúdo explícito das mensagens e desmascarar homem.

2. Mulher briga com família e se casa com amante

arrow-options Reprodução/Facebook/Stephania Meyer Stephania Meyer e Michael Oshust se conheceram em um site de relacionamento extraconjugal e cometeram traição

Em 2004, Stephania Meyer, que hoje tem 47 anos, estava casada. Ao Daily Mail , ela conta que não estava satisfeita e não tinha nada em comum com o parceiro da época. Então, se entrou um site de relacionamento extraconjulgal, no qual conheceu Michael Oshust e cometeu traição. A família não reagiu bem e ela ainda se casou com amante.

3. Mulher expõe traição no Twitter



arrow-options Reprodução/Instagram Emily Wilson descobriu a traição sem querer, quando viu uma notificação de uma desconhecida no celular do namorado

Após voltar de uma viagem dos sonhos com o namorado, uma jovem descobriu que havia sido traída pelo parceiro. Os dois estavam juntos há três anos e planejaram passar as férias na Austrália. Arrasada, Emily Wilson, de 20 anos, decidiu então se vingar do (agora) ex. Ao expor a traição no Twitter, ela viralizou.

4. Traição é descoberta durante velório



arrow-options shutterstock Mulher relata que descobriu durante o velório do seu avô que o ex-namorado a traiu com sua melhor amiga

Em entrevista ao Delas , Ana* conta que descobriu no velório do seu avô que o ex-namorado, Pedro*, havia a traído com a sua melhor amiga, Fernanda*. E para completar a história de traição, quem revelou isso a ela foi a própria amante. “Enquanto ela falava que tinha ficado com o meu ex quando a gente namorava, o corpo do meu vô estava sendo levado”, diz.

5. Mensagem em caixa postal denuncia infidelidade

arrow-options Reprodução/Instagram/her.undiscovered.life Crystal conta que, aos 25 anos, passou a desconfiar que o parceiro estava sendo infiel e foi atrás para descobrir a traição

Quando tinha 25 anos, Crystal McKenzie suspeitava que seu marido a estava traindo e decidiu buscar informações. Ela relata que já havia pesquisado os registros do celular dele várias vezes e ligou para um número que ele havia contatado com bastante frequência. Certo dia, uma mulher atendeu – e logo a traição foi comprovada.

6. Duas surpresas desagradáveis em pouco tempo

arrow-options Reprodução/Facebook/Natasha Murdoch O namorado de Natasha viajou com os amigos e, por lá, cometeu uma traição, que foi descoberta poucos dias depois

Em fevereiro de 2017, Natasha Murdoch, de 22 anos, que vive na Escócia, teve seu primeiro encontro com Matt*, que logo virou seu namorado, após conhecê-lo no Tinder. No entanto, o relacionamento do casal ficou abalado após a jovem receber uma mensagem de uma mulher desconhecida no Facebook. Além de ser traída, ela também pegou clamídia.

7. ‘Interesse’ por cavalos era desculpa para cometer traição

arrow-options Reprodução/Facebook/Leanda Fearnley Leanda Fearnley e Mark estavam juntos há 16 anos quando ela descobriu a infidelidade do parceiro

A inglesa Leanda Fearnley, de 32 anos, sempre adorou equitação e tem verdadeiro fascínio por cavalos. Ao The Sun , a mulher revelou os detalhes de seu relacionamento com ele e falou sobre a dor que sentiu ao descobrir a traição do homem. o homem passou a se ‘interessar’ por cavalos, mas tinha segundas intenções.

8. Traição do ex-marido envolve até a própria mãe da mulher

arrow-options shutterstock Em programa de rádio da Austrália, mulher desabafa sobre descobrir traição do ex-marido com a própria mãe

Para a australiana identificada apenas como Tanya, de 27 anos, a dor da traição foi ainda maior. O motivo? Em entrevista ao programa de rádio The Kyle & Jackie O Show , a mulher conta que descobriu que seu ex-marido teve um caso com sua própria mãe. Ela diz que, quando se casou com o parceiro, era “ingênua e confiante.”

9. Terreiro de Umbanda sinaliza infidelidade



arrow-options shutterstock Mulher relata que em uma visita ao terreiro de Umbanda uma entidade a avisou sobre a traição do seu namorado

Em entrevista ao Delas , Flavia* conta que descobriu a traição quando o seu relacionamento estava próximo de completar três anos – e tudo isso em um terreiro de Umbanda. Segundo ela, nesse momento o namoro já estava desgastado e ela já havia descoberto algumas mentiras. “Mas, até então, nada de absurdo”, conta.

10. Traição com homem 11 anos mais velho ganha título de “melhor sexo”

arrow-options shutterstock A mulher afirma que ficou envolvida emocionalmente com o homem, mesmo sabendo que eles estavam cometendo traição

Uma jovem de 21 anos (cuja identidade não foi divulgada) compartilhou no fórum Mamamia sua experiência se relacionando com um homem casado e 11 mais velho. No relato, ela conta que “caiu nos charmes dele” assim que o conheceu. Cero dia, eles marcaram de ir ao cinema durante o dia e foi quando a amizade evoluiu para uma traição .

*Nomes fictícios