Telma Abrahão: consequências do abuso e da negligência na infância

Divulgação Telma Abrahão explica as consequências do abuso e da negligência na infância

A violência, conforme definida pela Organização Mundial da Saúde, é o uso intencional de força física ou poder contra si mesmo, outra pessoa ou um grupo, resultando em lesão, morte ou dano psicológico. Estudos demonstram que, abuso físico, sexual ou emocional vivenciado durante a infância causam impactos negativos e previsíveis no desenvolvimento da personalidade humana.

Todos os tipos de trauma infantil aumentam o risco de repetição de padrões violentos ao longo da vida. Sabemos que nem todas as crianças que passam por experiências adversas na infância se voltam para o crime, ou para violência, no entanto, existe a comprovação de que, quanto maior o número de adversidades enfrentadas, maior também a probabilidade de vícios, depressão e repetição de padrões violentos na vida adulta.

É necessário olhar para o início da vida do ser humano com a devida importância. O conhecimento sobre a biologia do filhote da nossa própria espécie e da neurociência por trás do comportamento humano é primordial para construirmos uma sociedade mais pacífica e emocionalmente saudável.

Normalmente, essa violência muitas vezes é normalizada na relação entre pais e filhos, onde palmadas e ameaças são chamadas de educação. Isso contradiz nosso desejo de ter filhos respeitosos e empáticos. Para diminuir a violência na sociedade, precisamos reexaminar nossa abordagem na educação e quebrar o ciclo de dor e violência transmitido de geração em geração.

A criança é sempre a vítima – Abuso ou negligência infantil pode ocorrer por parte de qualquer pessoa responsável pela criança, incluindo pais, professores, babás, parentes, entre outros. Muitas vezes, é resultado de uma combinação complexa de fatores humanos e situacionais, incluindo estresse e falta de habilidades emocionais. O ciclo de abuso infantil ocorre quando crianças que crescem em ambientes violentos tendem a repetir esse comportamento na vida adulta. Os adultos que abusam geralmente compartilham características relacionadas à dificuldade de desenvolver habilidades emocionais. No entanto, o abuso infantil é um problema multifacetado, e cada caso é único e complexo.

As muitas caras da violência contra as crianças – A violência contra crianças assume várias formas, estatísticas alarmantes mostram que muitas crianças ao redor do mundo sofrem dessas formas de violência. O abuso físico envolve o uso de força física, como socos e chutes. O abuso sexual pode acontecer pessoalmente ou online, perpetrado por diferentes pessoas. O abuso emocional inclui palavras ou ações ofensivas que causam impacto negativo no desenvolvimento emocional da criança. A negligência ocorre quando pais ou cuidadores não atendem às necessidades essenciais das crianças, podendo ter efeitos graves em seu bem-estar físico e mental. A violência contra crianças é um problema global sério e persistente.

Relação entre violência na infância e criminalidade – Na vida adulta tem raízes profundas na infância, com experiências traumáticas e ambiente hostil aumentando o risco. Estudos mostram que abuso físico, sexual ou emocional na infância leva a padrões violentos na vida adulta, com a negligência parental precoce sendo um fator crucial. A exposição à violência na infância afeta grande parte dos americanos, levando a comportamentos agressivos e problemas mentais na idade adulta. Abordagens punitivas não resolvem o problema; em vez disso, é necessário mudar nossa visão sobre a educação infantil, promovendo ambientes seguros e amorosos para romper o ciclo de violência.

Abuso de substância na adolescência e vida adulta – Um estudo da Emory University School of Medicine nos EUA revelou que experiências traumáticas na infância estão ligadas a transtornos por uso de substâncias. O estudo com 587 participantes mostrou altas taxas de dependência de álcool e drogas, correlacionadas com abuso físico, sexual e emocional na infância. Isso destaca a importância de tratar traumas infantis para ajudar viciados em substâncias a terem vidas saudáveis.

Começa em casa (adaptação a um mundo violento) – Milhões de crianças ao redor do mundo sofrem violência em casa, na escola e na comunidade. Algumas têm um ambiente seguro na escola e comunidade, mas não em casa, onde a violência é prevalente. O medo persistente pode afetar o desenvolvimento cerebral, causando alterações em diversos aspectos da vida da criança. A maioria dos casos de violência doméstica não é relatada às autoridades. A violência pode incluir agressões físicas e emocionais dos pais ou irmãos, e até mesmo testemunhar a violência entre os pais. Além disso, a exposição à violência nas mídias sociais também impacta as crianças, levando a reações intensas a traumas futuros, afetando seu desenvolvimento de maneira significativa

Fonte: Mulher