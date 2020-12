Teletrabalho é tema de reunião virtual do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do TJES

O Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (FASP) realizou na última quinta-feira (10), a 3ª Reunião Ordinária Virtual com o tema “Teletrabalho: Desafios e Possibilidades do Atuação das Equipes técnicas do Poder Judiciário”.

O evento teve a participação da Especialista em Intervenção Multiprofissional e Pedagoga do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ana Carolina Lobo e da Psicóloga do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Vice-presidente da Associação Nacional dos Assistentes Sociais e Psicólogos, Ana Claúdia da Silva Junqueira Burd.

Além da Assistente Social aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Integrante da Comissão Permanente de Ética do CRESS – MG, Ana Maria Bertelli; e da Assistente Social do Tribunal de Justiça de Rondônia e professora Escola da Magistratura de Rondônia, Philiane Ferreira Paulino da Silva.

Durante o encontro, os profissionais debateram sobre a implantação do teletrabalho nas instituições, os desafios da efetivação dos atendimentos aos jurisdicionados sem acesso às tenologias; as implicações do teletrabalho diante das violências estruturais presentes na sociedade e as condições éticas e técnicas para a realização do trabalho remoto.

Vitória, 11 de dezembro de 2020

