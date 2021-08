Telegram libera recurso para chamadas gratuitas com até mil usuários

Gabriela Bulhões Telegram atualiza recurso para chamadas gratuitas com até mil pessoas

Por conta da pandemia, várias pessoas tiveram que participar de pelo menos algumas videochamadas por semana, seja para trabalho ou para apenas conversar com amigos. A maioria das plataformas, como o Telegram, se tornou uma ótima forma de comunicação no ano passado, quando ofereceram chamadas gratuitas ilimitadas e outros recursos sem nenhum custo.

Neste momento, essas plataformas estão diminuindo os recursos gratuitos. No mês passado, o Google Meet limitou suas chamadas em grupo gratuitas a 60 minutos. Por isso, existem outras alternativas como o Telegram para isso.

Também no mês passado, o aplicativo de bate-papo lançou um recurso de chamada em grupo. O Telegram estendeu o limite máximo de telespectadores para uma chamada em grupo para mil participantes.

Isso significa que além de assistir ao conteúdo com seus amigos, você pode desfrutar de palestras ou apresentações de música ao vivo por meio do aplicativo. Ademais, é importante ter em mente que o número de transmissores – pessoas que podem compartilhar sua tela – é limitado a 30 participantes. Só que isso não é ruim para uma plataforma gratuita.

Inclusive, existem algumas limitações para chamadas em grupo do Telegram. Pois você terá que organizar todas as chamadas em seu telefone e, ao contrário do Google Meet, não há link para compartilhar. Caso você quiser participar de uma chamada, terá que fazer parte desse grupo do Telegram.