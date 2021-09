Bruno Gall De Blasi Telegram chega a mais de 50% dos celulares brasileiros pela primeira vez

Pela primeira vez, o Telegram está presente em mais da metade dos celulares brasileiros. É o que aponta o levantamento feito pelo Mobile Time e Opinion Box revelado na última terça-feira (31). Segundo o estudo “Mensageria no Brasil”, o mensageiro está instalado em 53% dos smartphones do país. Já o WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger lideram como apps mais populares.

A pesquisa parte de entrevistas online realizadas entre 14 e 23 de julho com 2.038 brasileiros com mais de 16 anos. O WhatsApp se consolidou na primeira colocação depois que 99% dos participantes responderam que têm o app instalado no telefone. O Instagram e o Messenger vêm na sequência, com 82% e 76% de popularidade, respectivamente.

O Telegram está entre os destaques do estudo. O aplicativo teve um crescimento de 18 pontos percentuais em relação ao ano passado. Segundo o levantamento, o aumento está sendo puxado por homens jovens das classes A e B.

O estudo ainda aponta que cinco em cada dez usuários utilizam o Telegram para entrar em contato com marcas. Além disso, o aplicativo é utilizado principalmente para envio de mensagens de texto, em canais e imagens. Os entrevistados também informaram que participam de grupos de trabalho, política, família e de grupos pagos.

Você viu?

Telegram atinge 1 bilhão de downloads no mundo todo

Não é só no Brasil que o Telegram obteve bons resultados. Na semana passada, o aplicativo de mensagens ultrapassou a marca de 1 bilhão de downloads no mundo todo depois da polêmica envolvendo a política de privacidade do WhatsApp. Os dados foram revelados pela consultoria Sensor Tower na sexta-feira (27).

Segundo a consultoria, o mensageiro teve 214,7 milhões de instalações no começo de 2021. O resultado é 61% superior ao mesmo período do ano passado, quando alcançou 133 milhões de downloads. Vale lembrar que, em janeiro, o aplicativo de mensagens disparou na Play Store (Android) e App Store (iOS) de vários países ao lado do Signal.

Com o resultado, o Telegram se tornou o 15º aplicativo a ingressar no grupo de apps com mais de 1 bilhão de downloads. A lista é formada por outros mensageiros, como WhatsApp e Facebook Messenger. O Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify e o Netflix também aparecem na relação.

Com informações: Mobile Time