Teleflagrante: deputado aponta falhas em serviço

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) criticou a falta de efetivo policial para atender as demandas da Central de Teleflagrante da Polícia Civil do Espírito Santo (PC-ES). Ele disse, em discurso na sessão desta terça-feira (16), que o problema ocorre principalmente à noite, pois nas delegacias, segundo ele, há poucos policiais.

Bahiense citou o caso em que um preso desarmou um servidor e quase causou uma tragédia, podendo ter levado policiais à morte. O preso fugiu e, posteriormente, foi perseguido e morto. “Uma ocorrência desnecessária”, avaliou o parlamentar.

Em outro caso citado, o preso tirou a própria vida na cela da Delegacia Regional de Guarapari. Para ele, são cidadãos que poderiam ser recuperados, como foram tantos outros, que ele próprio testemunhou em sua carreira de delegado. “Para mim, bandido bom é bandido preso, não morto. Eu já prendi pessoas de alta periculosidade e que, hoje, estão recuperadas, levando uma vida normal. Empresários, pastores, porque se recuperaram e se arrependeram do que fizeram”, relatou Bahiense.

Conforme informações disponibilizadas na página da Polícia Civil na internet, a Central de Teleflagrante foi implantada em 2022 e “possibilita o recebimento de ocorrências de forma remota, dando celeridade aos procedimentos e possíveis autuações de conduzidos”. Bahiense pediu que o governo do Estado reveja o uso do serviço e “não tranforme o que deveria ser exceção em uma regra”.

Dia do Gari

O deputado João Coser (PT) comentou o dia dos profissionais de limpeza de rua, os garis, comemorado anualmente no dia 16 de maio, desde 1962.

“Hoje é o dia dos trabalhadores de asseio e conservação chamados garis. Profissionais essenciais para a limpeza e manutenção de nossa cidade. Mas os garis também cuidam do bem-estar, da saúde e da proteção do meio ambiente. Infelizmente, são invisíveis para a grande parcela da população”, anotou.

Tramitam no Congresso dois projetos que propõem a regulamentação da profissão de agente de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas: o PL 3.253/2019, proposto pelo senador Paulo Paim (PT-RS), e o PL 4.146/2020, apresentado pela deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC). Entre as medidas previstas, está a instituição do piso salarial para esses profissionais.

A origem da palavra “gari” vem do aportuguesamento do sobrenome de Pedro Aleixo Gary, um empresário francês que criou a primeira empresa de limpeza urbana na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1870.

No dia também fizeram uso da palavra os deputados: Coronel Weliton (PTB), Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Callegari (PL) e Alexandre Xambinho (PSC).

Fonte: POLÍTICA ES