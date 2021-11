Telebras e ICMBio estão com quase duas mil vagas abertas em concursos; confira

Reprodução: ACidade ON Quase 2 mil vagas estão disponíveis na Telebras e ICMBio

Muitos brasileiros sonham em conquistar uma vaga de servidor público, seja ela em qualquer uma das esferas governamentais (municipal, estadual e federal). Entre os concursos abertos, atualmente, está a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) , com mais de 1,8 mil chances entre os níveis superior e médio. A maioria das vagas é para cadastro reserva. Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) recebe inscrições para 171 oportunidades nos mesmos níveis.

Na Telebras, os salários são de R$ 3.305,23 para os cargos de nível médio e de R$ 8.766,57 para nível superior. Ao todo, são 1.181 vagas, seno nove parapreenchimento imediato e 1.172 para cadastro reserva – 90 para o Rio de Janeiro e o restante para Brasília. AS inscrições começam no próximo dia 7 e terminam no dia 27 de dezembro. Os interessados devem acessar o site da Cebraspe, organizadora do certame. Os valores das taxas são de R$ 70 para nível médio e de R$ 97 para superior. As provas objetivas e discursiva acontecem no dia 20 de fevereiro do ano que vem.

Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai contratar 61 analistas ambientalis que precisam ter nível superior em qualquer área de formação, e 110 técnicos ambientais, que devem comprovar nível médio. Os salários são de R$ 8.089,64 e R$ 3.605,34, respectivamente., e os postos de trabalho estão espalhados por todo o Brasil.

Os interessados devem acessar o site da Cebraspe, que tem uma página dedicada a esse certame, entre os dias 3 e 23 de dezembro. A taxa custa R$ 104 para analista ambiental e R$ 72,80 para técnico ambiental. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em 6 de fevereiro de 2022.