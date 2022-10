Tele Sena de Aniversário conta com premiações até R＄7 milhões

Divulgação/Tele Sena Tele Sena de Aniversário

A Tele Sena está completando 31 anos, e em comemoração, estará sorteando prêmios que podem ultrapassar R$7 milhões. São quatro quadros de aposta diferentes: “Mais e Menos Pontos”, “Tele Sena Semanal Premiada”, o “Ganhe Já” e a “Promoção Regional: Eu Quero um Carro da Tele Sena”.

Os sorteios começam a partir desse domingo (16) e irão acontecer todos os domingo até dia 20 de novembro. As inscrições se iniciaram esta semana e podem ser efetuadas até um dia antes do último lance.

O destaque da campanha é o quadro “Mais Pontos”, onde será possível ganhar até R$1 milhão, e o com o “Menos Pontos” até R$500 mil. Além disso, ainda tem a possibilidade de ganhar o “Pela Boa” no “Mais Pontos”, ou seja, se ficar faltando um número para você ganhar no Mais Pontos, você também pode ganhar até R$500 mil.

Na “Tele Sena Semanal Premiada”, serão seis quadros, com sorteios semanais que irão premiar os ganhadores com até R$300 mil, que pode ser usado para comprar uma casa própria.

Por último, está o “Ganhe Já” que continua com o Rapa Tudo, onde ao encontrar três vez o jargão “Rapa Tudo”, o ganhador recebe 500 mil, que podem ser usados para comprar uma casa, garantir um salário extra por um ano, moto e ainda sobra mais de R$156 mil para gastar como quiser.

Caso haja mais de um ganhador, o valor do prêmio será dividido em partes iguais.

Promoção Regional “Eu Quero um Carro da Tele Sena”

Além de todos os quadros tradicionais da Tele Sena, a campanha de Aniversário ainda conta com a promoção regional “Eu quero um Carro da Tele Sena”, na qual, de segunda a sexta serão sorteados um carro 0km, totalizando cinco carros por semana, que premiará todas as regiões brasileiras.

Para concorrer é fácil, se a sua Tele Sena for física, basta cadastrá-la no site ou no aplicativo e responder as perguntas do sorteio. Se a sua Tele Sena for digital, ela já vem cadastrada, bastando responder corretamente as questões para participar.

Como participar dessas premiações?

Para concorrer a essas premiações, é preciso adquirir sua Tele Sena, e para isso existem várias formas de comprar, como: Lotéricas e Correios, pelo site ou aplicativo oficial da Tele Sena, por aplicativos de pagamento. O valor inicial da aposta é de 16 reais, e pode-se comprar até 150 chances por pedido.

Caso você tenha uma Tele Sena que já completou um ano, você pode levar em uma Lotérica ou Correios e, com mais uma pequena diferença em dinheiro, trocar pela nova. E se for a digital, você também pode utilizar o resgate para comprar uma nova pelo próprio site ou app oficial.

