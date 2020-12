Reprodução: Alto Astral Tela aramada: aprenda a organizar suas ideias e ainda decorar a casa

Com certeza você já deve ter reparado que a tela aramada é uma das maiores tendências de decoração do momento. Basta passar alguns minutos no Pinterest para encontrar diversas ideias de como utilizar as grades de arame na sua casa – seja para anotar recados ou colocar fotos e objetos.

Graças aos vãos presentes no item, é possível pendurar praticamente qualquer coisa que você desejar. E o melhor de tudo é que esse painel está disponível nos mais diversos tamanhos e cores, permitindo que combine com qualquer cômodo ou ambiente do seu lar.

A opção mais comum é montar um mural de fotos ou desenhos, mas dá para ir além e ser ainda mais criativa na sua decoração . Uma ótima pedida é investir em luzes “pisca-pisca” e outras peças, como acessórios e flores, trazendo uma cara nova para a sua tela aramada. Confira!

Dicas e modelos de tela aramada para se inspirar

Fotos: Reprodução/Pinterest

Se você quiser abrir mão de uma arara no quarto, por que não pendurar suas roupas nas grades de arame? Além de deixarem o ambiente mais organizado e estiloso, são ideais para quem trabalha em lojas de moda, por exemplo, já que é possível montar uma linda vitrine dessa forma.

No entanto, não se engane, pois as telas aramadas servem para qualquer tipo de negócio, já que permitem pendurar prateleiras e caixas para expor produtos ou, até mesmo, guardar itens pessoais. Que tal fazer um lindo porta-shampoo utilizando apenas uma caixinha e uma grade? Vale apostar nesse modelo se você precisa reformar o banheiro sem gastar muito.

Fotos: Reprodução/Pinterest

Caso você seja amante de plantas , temos uma boa notícia. Dá para pendurar os seus vasinhos na tela aramada e deixar a sua horta ainda mais organizada. Seja no quintal ou dentro de casa, você vai economizar espaço e ainda decorar o ambiente de um jeito lindo e econômico. Fica a dica!

