Teich fala em liderança enfraquecida na Saúde e “guerra de números”

Uma bebê de 10 meses quase morreu ao ser esfaqueada e a própria mãe é suspeita do crime. A tentativa de infanticídio ocorreu na madrugada na residência onde a menina mora com a genitora.

A criança foi atingida com um golpe de faca na barriga e foi socorrida inicialmente para o hospital geral de Brejo Santo, mas devido à gravidade da lesão acabou transferida para outro hospital da região do cariri. A mãe foi presa e apresentada a autoridade policial na 21ª DRPC de Brejo Santo.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher ao depor sobre o caso, afirmou que não sabia o que tinha acontecido, acrescentado que só lembra que estava com um celular quando passou a ouvir vozes estranhas e pegou a arma que lesionou a filha.

Após os procedimentos na delegacia, a acusada foi levada a núcleo de ciências forense do cariri, em Juazeiro do Norte para ser submetida a exame de corpo delito, em seguida foi conduzida a cadeia feminina do Crato, onde permanece a disposição do poder judiciário.

(*F7 noticias)