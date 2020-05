Teich deixa ministério da saúde menos de um mês após assumir o cargo

José Dias/PR Nelson Teich deixa o cargo após menos de um mês

O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou o cargo nesta sexta-feira (15), menos de um mês após assumir pasta. Em nota, o ministério informou sua demissão. O ministro foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto nesta manhã com o presidente Bolsonaro. Logo depois, a demissão foi anunciada.

Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Antes de Teich, o ministro Luiz Henrique Mandetta já havia sido demitido do cargo.

A saída de Teich foi motivada por algumas discordâncias com o presidente Bolsonaro, entre elas: a cautela do ministro quanto ao uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, o decreto de Bolsonaro que ampliou as atividades essenciais (salões de beleza, barbearias e academias de ginástica) sem a consulta de Teich e a rejeição do presidente às medidas de isolamento.