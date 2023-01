Tecnologia possibilita passeio virtual pela Ales

Quem visita a Assembleia Legislativa (Ales) agora pode fazer um passeio virtual por vários espaços do Legislativo capixaba e aprender sobre o seu funcionamento e a sua história. É que foi lançada, nesta terça-feira (24), uma nova ferramenta tecnológica, denominada Ales 360°, dentro do processo de modernização do Parlamento.

Por meio do uso de óculos três dimensões (3D), o público pode conhecer a fachada e locais privilegiados do interior do Palácio Domingos Martins, sede da Ales. Entre os ambientes, destaque para o Plenário Dirceu Cardoso, a galeria dos presidentes, o Espaço Assembleia Cidadã (onde funcionam vários serviços, entre eles as unidades do Procon e o posto de emissão de identidade) e vários corredores do prédio da Ales.

Um vídeo explicativo apresenta a estrutura do Palácio Domingos Martins, quando visto do lado de fora: à direita de quem está de frente para o prédio fica a torre dos deputados; enquanto que, à esquerda, funciona a parte administrativa; já na área central está o plenário principal, onde acontecem as sessões de votações e solenes.

Giro 360°

A ferramenta 3D possibilita à pessoa, sem sair do local, apenas movimentando a cabeça com os óculos acoplados aos olhos, ampliar a visão em todas as direções, vendo que o que está em frente, atrás, aos lados e, também, acima e abaixo.

Quem está como observador virtual é conduzido na viagem por uma apresentadora que, além de explicar o que está sendo mostrado, acrescenta algumas informações sobre a importância do Plenário Dirceu Cardoso, onde os deputados se reúnem para votar os projetos em tramitação.

Há, ainda, informações adicionais sobre a história do Parlamento ilustradas com reprodução de imagens da sede do prédio antigo da Ales, que funcionava na praça do Palácio Anchieta, no centro de Vitória, onde hoje está instalada a Casa de Música Sônia Cabral.

Escola do Legislativo

Presente no ato de lançamento do Ales 360°, o presidente da Casa, deputado Erick Musso (Republicanos), destacou que a iniciativa tem por objetivo reforçar o trabalho já realizado pela Escola do Legislativo, dentro do Projeto Escolas nas Ales, que já recebeu quase 76 mil alunos de 2.136 escolas desde 2003.

Na iniciativa, mediante agendamento, estudantes de escolas capixabas públicas e privadas realizam visitas presenciais e são levados a conhecer espaços como os plenários da Casa, a Biblioteca Pública João Calmon e o Arquivo Geral da Ales.

Erick afirmou que universitários que visitam o Parlamento também terão agora como aprofundar o conhecimento sobre a Casa com a viagem em três dimensões, além do público que vem ao Legislativo para acessar serviços disponíveis ao público externo. “Os óculos 3D ficarão disponibilizados no Espaço Assembleia Cidadã para todo capixaba que, ao entrar em nossa Casa, queira fazer essa viagem virtual”, disse.

Conforme o presidente, a ideia é que futuramente o serviço seja levado para fora da Ales, pois os óculos em três dimensões podem ajudar na divulgação sobre a importância do Parlamento para a manutenção da democracia em palestras em escolas e outros locais.

Cidadania

Paula Portella, assessora da Escola do Legislativo, disse que o tour virtual em 3D estimula ainda mais o projeto Escolas na Ales, pois as crianças e os jovens geralmente gostam muito de tecnologia.

“Os alunos já demonstram muita curiosidade e interesse nas visitas presenciais aos espaços em que os levamos para conhecer. Agora, com esses óculos 3D, acredito que será um ganho a mais, pois muitas crianças, principalmente as mais carentes, não conhecem essa tecnologia”, disse.

Durante o lançamento do serviço, a advogada Isabella Santos Braga, que estava visitando a Ales, experimentou os óculos 3D para o tour virtual na Casa. “Na condição de advogada eu já conheço um pouco sobre o processo legislativo, mas boa parte das pessoas pouco entende disso. O vídeo produzido tem essa função também de fortalecer a cidadania”, destacou.

Inclusão

A secretária de Comunicação da Ales, Margô Devos, acrescentou que o projeto também representa importante ferramenta de inclusão ao possibilitar, por exemplo, que pessoas com dificuldade de locomoção possam conhecer os espaços da Ales, por meio do passeio virtual.

Apesar de a Casa já dispor e ter avançado em ferramentas de acessibilidade, o uso da tecnologia 3D representa mais uma oportunidade para quem deseja conhecer os ambientes, ainda que de forma virtual. “Sem dúvida, além do aspecto do fortalecimento da cidadania e da aproximação da Ales com o público em geral, é também uma ação de inclusão daqueles que, por questões físicas, têm dificuldade de locomoção”, citou.



