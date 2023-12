Técnicos do NatJus participam de oficina sob orientação do CNJ e do Hospital Sírio Libanês

Médicos e farmacêuticos dos estados da região sudeste e da Bahia, vinculados a programa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) se reuniram, nesta quinta-feira (30), na Corregedoria Geral da Justiça, para participar de uma oficina sob a orientação do CNJ e do Hospital Sírio-Libanês, e ministrada por Ana Luiza Cabrera Martimbianco e Verônica Colpani, tutoras do projeto.

O desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, coordenador do Comitê de Saúde do Fonajus (TJES), abriu as atividades, que contaram com a participação da desembargadora Flora Maria Nese Tossi Silva, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

A ação integra o projeto CNJ: “Apoio técnico-científico à tomada de decisão judicial em Saúde no Brasil”, conduzido pelo Hospital Sírio-Libanês, que inclui a disponibilização de apoio técnico-científico para elaboração de notas técnicas padronizadas e utilização do sistema e-natjus, por meio de oficinas locais.

As oficinas, com duração de 8 horas, têm como objetivo abordar demandas específicas de cada NATJus, por meio de diálogos, dinâmicas e atividades práticas.

No intervalo da oficina, o juiz Grécio Nogueira Grégio, integrante do comitê de saúde do TJES, e os participantes realizaram uma visita técnica para conhecer o núcleo de regulação em saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e foram recebidos pelo subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos. A gerente de Demandas Judiciais da SESA. Brunella Cintra Sodré também participou da visita técnica e apresentação.

Mais informações sobre o projeto: “Apoio técnico-científico à tomada de decisão judicial em Saúde no Brasil” podem ser conferidas em: https://hospitais.proadi-sus.org.br/projeto/projeto-cnj#:~:text=Nesse%20contexto%2C%20o%20projeto%2C%20conduzido%20pelo%20Hospital%20Sírio-Libanês,colaboradores%20do%20judiciário%20na%20elaboração%20de%20tais%20produtos.

Vitória, 01 de dezembro de 2023

