Técnico Thiago Larghi do Goiás vai acompanhar jogo contra Atlético-GO

O novo técnico do Goiás, Thiago Larghi, vai acompanhar o clássico contra o Atlético-GO, na Serrinha, às 21h, do próprio estádio. Contratado nesta sexta-feira (21) para substituir Ney Franco, demitido na quinta (20), o treinador ainda não estará à beira do campo. O Esmeraldino será comandado pelo interino Glauber Ramos, que é auxiliar técnico da equipe Sub-20.

Em sua conta no Twitter, a equipe Goiana anunciou a chegada do novo técnico.

A família esmeraldina pediu e Thiago Larghi é o novo treinador do Goiás ✅ pic.twitter.com/t0cSQepUe3 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 21, 2020

Nascido em Paraíba do Sul (RJ), Larghi assinou contrato até fevereiro do ano que vem. O último trabalho de Thiago Larghi foi em 2018, à frente do Atlético-MG. O clube ainda não divulgou os nomes do auxiliar técnico e preparador físico que chegam com o jovem treinador de 39 anos.

Sua estreia deverá acontecer na próxima quarta-feira (26), em um mata-mata. O duelo será contra o Vasco, na Serrinha, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Jorginho no Coritiba

No Coritiba, Jorginho anunciado como novo treinador nesta sexta (21), no lugar de Eduardo Barroca, que foi dispensado na última quinta-feira, também não ficará no banco de reservas na partida contra o Bragantino. A partida será amanhã, no estádio Nabi Abi Chedid às 16h, e terá Mozart como técnico interno. Sua estreia deverá ocorrer em casa, somente na semana que vem, no domingo (30), contra o Sport, no Couto Pereira.

Através de conta oficial do Twitter do clube, Jorginho fala do seu retorno ao Coxa.

Esta é a segunda passagem do treinador no Coxa. No passado comandou a equipe nos 15 jogos finais da Série B, quando o clube conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro.

Quem também está de volta é o diretor-executivo Paulo Pelaipe. Ele exerceu o cargo no clube em 2018. O auxiliar técnico Luiz Lubel e o preparador físico Joelton Urtiga também vão compor o departamento de futebol.